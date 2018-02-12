IT’S ALMOST THAT TIME OF YEAR AGAIN!

WHEN COUNTRY MUSIC TAKES OVER FORT LAUDERDALE BEACH FOR 3 INCREDIBLE DAYS!

THE TORTUGA MUSIC FESTIVAL GOES DOWN APRIL 6TH THROUGH THE 8TH 

STARRING FLORIDA GEORGIA LINE!

KEITH URBAN!

ERIC CHURCH!

PLUS LEE BRICE, KIP MOORE, DAN AND SHAY, DWIGHT YOAKAM, BROTHERS OSBOURNE AND MORE!

LISTEN EVERY HOUR FROM 9AM TO 9PM TO WIN YOUR 3 DAY PASSES. WE’LL GIVE YOU THE KEYWORDS TO TEXT AROUND TEN AFTER THE HOUR.

GET MORE AND CHECK OUT THE ENTIRE TORTUGA LINE-UP NOW AT WKIS.COM.

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